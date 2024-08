En los últimos días, el nombre de Paolo Guerrero comenzó a ser parte de las portadas nuevamente porque, a falta de detalles y anuncio oficial, quedará libre de César Vallejo. La Cámara de Conciliación y Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) determinó resolver el contrato del ‘Depredador’ y podrá fichar por otro equipo de la Liga 1. Esta situación despierta el interés de Alianza Lima a puertas del cierre de libro de pases (31 de agosto); además, Julio ‘Coyote’ Rivera - su hermano - contó que el delantero es hincha del club blanquiazul y su retiro podría ligarlo a la institución.

“Yo sé que él se va a retirar en Alianza Lima porque su corazón es aliancista y toda la familia, pero yo soy de Sporting Cristal”, contó el exfutbolista en el programa “Con calle”. Por otro lado, el hermano del ‘Depredador’ se animó a contar más detalles de este sentimiento que lo vincula al club: “Él es hincha de Alianza, pero tiene que arreglar su tema contractual y ya manejará la situación”.

Este 2024, Paolo Guerrero volvió al Perú para fichar por César Vallejo de Trujillo. Si bien el desenlace de la historia no fue el mejor porque se encuentran envueltos en un lío legal - el futbolista quiere desvincularse, pero la institución exige pago de indemnización -, hubo una persona que lo terminó de convencer para su regreso: su hermano.

Julio Rivera dio detalles sobre la firma con los ‘Poetas’: “En principio, Paolo ya no quería venir a jugar, quien se lo propuso fui yo. El momento que no iba a firmar por Vallejo, le dije que somos gente de palabra y, si has tenido un avance y compromiso, debes de hacerlo”.

La situación con César Vallejo

Por otro lado, Rivera contó cómo es la charla y las palabras que brinda a Guerrero en medio de la situación que vive con César Vallejo: “Dónde vayas, vas a tener mi apoyo, en el extranjero o Lima siempre voy a sacar cara por ti. Tú eres mi hermano y te apreciamos mucho. Eres gran persona y buen deportista. Tu mejor soporte es la familia”.

Mientras resuelve el conflicto con César Vallejo, el delantero de 40 años podría seguir su carrera en la Liga 1. Según pudo conocer Depor, Bruno Marioni tuvo un contacto formal con el futbolista para conocer su situación y así encaminar su fichaje por Alianza Lima. El director de Fútbol Profesional del club victoriano mira en el ‘Depredador’ una solución latente para el Torneo Clausura. En esa misma línea, Mariano Soso fue informado y está de acuerdo con que se sume a su plantel si se dan las condiciones.

El último partido oficial de Paolo Guerrero con el club trujillano fue ante Sporting Cristal, el 29 de abril en el estadio Mansiche. En aquel cotejo, jugó los primeros 45 minutos, luego fue reemplazado por Alejandro Ramírez. Con relación a la Selección Peruana, fue convocado por Jorge Fossati para la Copa América: acumuló 356′ y su sexta participación del torneo continental.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR