¿Dónde ver Alianza Lima vs. ADT EN VIVO y EN DIRECTO, por la décima fecha del Torneo Clausura? ¿Qué canales transmitirán este duelo del fin de semana? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de la señal de Liga 1 MAX. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú, el encuentro comenzará a las 8:00 p.m., mientras que en Colombia y Ecuador será a la misma hora; en Bolivia, Chile y Venezuela arrancará a las 9:00 p.m., y en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 10:00 p.m. En España, el partido iniciará a las 3:00 a.m. del día siguiente. No te pierdas este encuentro que se disputará este viernes 18 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. ADT en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Alianza Lima vs. ADT a través de Liga 1 MAX. Además, estará disponible mediante L1 MAX y otras plataformas autorizadas para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. ADT en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse a través de Liga 1 MAX mediante las plataformas que cuenten con la señal habilitada para este campeonato. También estará disponible por streaming mediante Fanatiz.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. ADT en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de Liga 1 MAX. Asimismo, estará disponible por Fanatiz para quienes prefieran disfrutarlo vía streaming.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. ADT en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará disponible por Liga 1 MAX. Además, los aficionados podrán acceder al encuentro mediante Fanatiz.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. ADT en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por Liga 1 MAX. También estará disponible mediante Fanatiz para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. ADT en España?

En territorio español, los aficionados podrán consultar las plataformas disponibles para seguir el compromiso del Torneo Clausura. La transmisión internacional está sujeta a la disponibilidad de los derechos de la Liga 1.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. ADT en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro mediante las plataformas que cuenten con los derechos de transmisión. Fanatiz ofrece la señal para este territorio.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. ADT en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse a través de Liga 1 MAX mediante las plataformas habilitadas. Asimismo, Fanatiz ofrece la transmisión para los usuarios de este país.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. ADT en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante Liga 1 MAX. Asimismo, Fanatiz permitirá acceder a la transmisión en vivo.

Alianza Lima vs. ADT: ver transmisión Liga 1 MAX y DIRECTV. (Video: @alianzalima)