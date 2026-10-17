¿Dónde ver Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO y EN DIRECTO, por la jornada 12 del Torneo Clausura? ¿Qué canales transmitirán este duelo del fin de semana? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de la señal de Liga 1 MAX, disponible en operadores como DIRECTV y Movistar TV. También podrás consultar las opciones de streaming mediante L1 Play y DGO, según la disponibilidad del servicio contratado. ¿A qué hora se podrá ver el partido? El encuentro comenzará a las 8:30 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 7:30 p. m. en México; a las 10:30 p. m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; y a las 3:30 a. m. del domingo 18 de octubre en España. El compromiso se disputará este sábado 17 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Atlético Grau en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Alianza Lima vs. Atlético Grau a través de Liga 1 MAX, disponible en operadores como DIRECTV y Movistar TV. Además, podrán consultar las opciones de streaming mediante L1 Play y DGO, según el servicio contratado.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Atlético Grau en Argentina?

En Argentina, los aficionados deberán consultar la disponibilidad de la transmisión en las plataformas que cuenten con los derechos de la Liga 1 peruana. No hay una señal internacional confirmada para este encuentro.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Atlético Grau en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán consultar las plataformas que tengan habilitada la transmisión internacional de la Liga 1 peruana. La disponibilidad dependerá de los derechos de emisión en el país.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Atlético Grau en Ecuador?

En Ecuador, los seguidores deberán revisar la disponibilidad del partido en los servicios que cuenten con los derechos de transmisión de la Liga 1 peruana.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Atlético Grau en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán consultar las plataformas de streaming y los operadores que tengan habilitada la transmisión internacional del campeonato peruano.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Atlético Grau en España?

En España, los aficionados deberán verificar si alguna plataforma dispone de los derechos para transmitir el encuentro de la Liga 1 peruana. Por el momento, no hay una señal internacional confirmada para este partido.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Atlético Grau en México?

Los aficionados mexicanos podrán consultar la disponibilidad del encuentro en las plataformas que cuenten con los derechos de transmisión internacional de la Liga 1 peruana.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Atlético Grau en Chile?

En Chile, los seguidores deberán revisar los servicios de televisión y streaming que tengan habilitada la transmisión del campeonato peruano en su territorio.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Atlético Grau en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán consultar las plataformas que dispongan de los derechos internacionales de la Liga 1 peruana para confirmar si transmitirán el partido en vivo.

Alianza Lima vs. Atlético Grau se enfrentan por el Clausura. (Video: Alianza Lima)