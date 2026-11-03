¿Dónde ver Alianza Lima vs. Cienciano EN VIVO y EN DIRECTO, por la décima quinta jornada del Torneo Clausura 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú, al cual podrás acceder por teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este martes 3 de noviembre desde las 20:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). ¡No te lo pierdas!

Alianza Lima vs. Cienciano: previa del partido

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Cienciano EN VIVO por Liga 1 MAX?

El partido entre Alianza Lima y Cienciano se podrá ver EN VIVO por Liga 1 MAX, señal encargada de transmitir los encuentros del campeonato peruano. El compromiso corresponde a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 y se disputará este martes 3 de noviembre en Matute.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Cienciano por televisión por cable?

Los hinchas podrán sintonizar Liga 1 MAX mediante diferentes operadores de televisión de paga, como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Best Cable. La disponibilidad de la señal y el número de canal pueden variar según el proveedor y el paquete contratado.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Cienciano por streaming?

El encuentro también estará disponible por internet a través de L1 Play, plataforma de streaming que transmite los partidos de la Liga 1. Los usuarios deberán ingresar al servicio y contar con el acceso o suscripción correspondiente para disfrutar del partido.

¿Cómo ver Liga 1 MAX por Movistar TV?

Los clientes de Movistar TV podrán consultar la disponibilidad de Liga 1 MAX en su programación de televisión. También pueden revisar las opciones digitales de Movistar TV App, según el plan contratado, para acceder al contenido desde dispositivos compatibles.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Cienciano por DGO?

Los usuarios de DIRECTV pueden revisar la disponibilidad de Liga 1 MAX mediante DGO, su plataforma de streaming. El acceso dependerá del paquete contratado y de que la señal esté habilitada para su cuenta.

¿Se puede ver Alianza Lima vs. Cienciano por L1 Play?

Sí. L1 Play es una de las alternativas para seguir el partido por internet. Los aficionados podrán acceder desde la plataforma, utilizando un dispositivo compatible y una suscripción o modalidad de acceso vigente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cienciano y dónde ver el partido?

Alianza Lima y Cienciano se enfrentarán este martes 3 de noviembre desde las 8:00 p. m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. La transmisión será por Liga 1 MAX y L1 Play. También podrás seguir las incidencias mediante el minuto a minuto de Depor.

Alianza Lima vs. Cienciano juegan por la jornada 15 del Torneo Clausura 2026. (Video: Alianza Lima)