Alianza Lima vs Colo Colo por la Serie Río de La Plata | Diseño: Christian Marlow
vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | HD) en la . ¿Dónde podrás ver este compromiso en Latinoamérica? A través de Disney Plus, en su servicio de ESPN pero solo por la aplicación de Streaming. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa este domingo 18 de enero desde las 7:00 p.m. para Perú, Colombia y Ecuador; el duelo inicia a las 8:00 p.m. en Bolivia y Venezuela; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay) a las 9:00 p.m. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV.

Alianza Lima vs Colo Colo por la Serie Río de La Plata | VIDEO: Alianza Play
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

