¿Dónde ver Alianza Lima vs. Cusco FC EN VIVO y EN DIRECTO, por la décima primera jornada del Torneo Clausura 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (antes llamado L1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú, al cual podrás acceder por teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este domingo 11 de octubre desde las 18:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). ¡No te lo pierdas!

Alianza Lima vs. Cusco FC: previa del partido

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Cusco FC por TV y streaming online?

El partido entre Alianza Lima y Cusco FC será transmitido EN VIVO por Liga 1 MAX en Perú. Los hinchas también podrán seguir el encuentro vía streaming a través de Liga 1 Play, mediante una suscripción.

¿En qué canal transmiten Alianza Lima vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2026?

La señal encargada de transmitir el compromiso será Liga 1 MAX, que cuenta con los derechos de transmisión de los partidos del campeonato peruano. De esta manera, los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro desde sus hogares.

Alianza Lima vs. Cusco FC EN VIVO: ¿dónde ver el partido online?

Los aficionados que prefieran ver el partido por internet podrán hacerlo mediante Liga 1 Play, plataforma de streaming que ofrece los encuentros de la Liga 1. Para acceder a la transmisión, será necesario contar con una suscripción al servicio.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Cusco FC en Perú?

En territorio peruano, el duelo entre Alianza Lima y Cusco FC se podrá ver a través de Liga 1 MAX. La transmisión estará disponible para los usuarios que cuenten con un operador de televisión que incluya esta señal en su programación.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Cusco FC por Liga 1 MAX?

Para ver el encuentro por televisión, los hinchas deberán contar con un servicio de cable que incluya Liga 1 MAX. Otra alternativa será conectarse a Liga 1 Play, plataforma que permite seguir el fútbol peruano vía streaming con una suscripción.

¿Dónde pasan Alianza Lima vs. Cusco FC por el Clausura?

El partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 será transmitido EN DIRECTO por Liga 1 MAX. Asimismo, quienes deseen seguirlo desde sus dispositivos móviles o computadoras podrán recurrir a la plataforma Liga 1 Play.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Cusco FC este domingo 11 de octubre?

El encuentro entre Alianza Lima y Cusco FC se disputará este domingo 11 de octubre, desde las 6:30 p.m. (hora peruana), en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. La transmisión estará a cargo de Liga 1 MAX por televisión y de Liga 1 Play vía streaming.

Alianza Lima vs. Cusco FC. (Video: Alianza Lima)