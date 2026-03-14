Alianza Lima vs. Garcilaso se enfrentan por la jornada 7 del Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)
Alianza Lima vs. Garcilaso se enfrentan por la jornada 7 del Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por una nueva jornada de la ? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (antes llamado L1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú, al cual podrás acceder por teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este sábado 14 de marzo desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay). ¡No te lo pierdas!

Dónde ver Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO: canales de TV vía Liga 1 MAX por Movistar TV
Dónde ver Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO: canales de TV vía Liga 1 MAX por Movistar TV
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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