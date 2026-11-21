¿Dónde ver Alianza Lima vs. FC Cajamarca EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (llamando previamente como Liga 1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú por la señal cerrada de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, y para todo el mundo por las plataformas de streaming por L1 MAX, Zapping y Fanatiz; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para el sábado 21 de noviembre desde las 15:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. FC Cajamarca en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Alianza Lima vs. FC Cajamarca a través de L1 MAX por televisión. Además, estará disponible vía streaming mediante L1 Play y a través de los operadores de televisión por suscripción que cuenten con dicha señal.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. FC Cajamarca en Argentina?

En Argentina, los aficionados podrán consultar la disponibilidad del encuentro mediante Fanatiz, plataforma que ofrece contenidos de la Liga 1 peruana en determinados mercados internacionales.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. FC Cajamarca en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán consultar la disponibilidad del compromiso a través de Fanatiz, dependiendo de los derechos de transmisión vigentes en el territorio.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. FC Cajamarca en Ecuador?

En Ecuador, los hinchas podrán revisar la disponibilidad del partido mediante Fanatiz, sujeto a las condiciones de acceso de la plataforma.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. FC Cajamarca en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán consultar la transmisión a través de Fanatiz, de acuerdo con la disponibilidad del contenido en su territorio.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. FC Cajamarca en España?

En España, los seguidores podrán revisar la disponibilidad del encuentro mediante las plataformas internacionales que cuenten con los derechos de transmisión de la Liga 1 peruana.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. FC Cajamarca en México?

Los aficionados mexicanos podrán consultar la disponibilidad del compromiso a través de Fanatiz, dependiendo de las restricciones geográficas y los derechos vigentes.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. FC Cajamarca en Chile?

En Chile, los hinchas podrán revisar la disponibilidad del partido mediante Fanatiz, sujeto a las condiciones de transmisión para dicho territorio.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. FC Cajamarca en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán consultar la disponibilidad del encuentro a través de Fanatiz, según los derechos de transmisión y las restricciones geográficas de la plataforma.

Alianza Lima vs. FC Cajamarca será televisado por Liga 1 MAX. (Video: Alianza Lima)