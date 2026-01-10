¿Dónde se podrá ver el vs. ? Ambos equipos chocarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la , desde el Estadio Parque Viera. ¿A qué hora arranca las acciones? Según la programación, el partido está pactado para las 7:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España) del sábado 10 de enero del 2026. La transmisión está a cargo de ESPN y Disney Plus en Perú. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV.

Alianza Lima vs. Independiente por amistoso internacional | VIDEO: AlianzaPlay
Alianza Lima vs. Independiente por amistoso internacional | VIDEO: AlianzaPlay
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS