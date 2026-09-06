¿Dónde ver Alianza Lima vs. Juan Pablo II EN VIVO y EN DIRECTO, por la octava fecha del Torneo Clausura? ¿Qué canales transmitirán este duelo del fin de semana? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de la señal de Liga 1 MAX. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú, el encuentro comenzará a las 3:00 p.m., mientras que en Colombia y Ecuador será a la misma hora; en Bolivia, Chile y Venezuela arrancará a las 4:00 p.m., y en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 5:00 p.m. En España, el partido iniciará a las 10:00 p.m. No te pierdas este encuentro que se disputará este domingo 6 de septiembre en el Complejo Deportivo Juan Pablo II.

Alianza Lima vs. Juan Pablo II se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Alianza Lima)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Juan Pablo II en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Juan Pablo II vs. Alianza Lima a través de Liga 1 MAX. Además, estará disponible mediante L1 MAX y otras plataformas autorizadas para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Juan Pablo II en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse a través de Liga 1 MAX mediante las plataformas que cuenten con la señal habilitada para este campeonato. También estará disponible por streaming mediante Fanatiz.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Juan Pablo II en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de Liga 1 MAX. Asimismo, estará disponible por Fanatiz para quienes prefieran disfrutarlo vía streaming.

¿Dónde ver Juan Pablo II vs. Alianza Lima en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará disponible por Liga 1 MAX. Además, los aficionados podrán acceder al encuentro mediante Fanatiz.

¿Dónde ver Juan Pablo II vs. Alianza Lima en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por Liga 1 MAX. También estará disponible mediante Fanatiz para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Juan Pablo II vs. Alianza Lima en España?

En territorio español, los aficionados podrán consultar las plataformas disponibles para seguir el compromiso del Torneo Clausura. La transmisión internacional está sujeta a la disponibilidad de los derechos de la Liga 1.

¿Dónde ver Juan Pablo II vs. Alianza Lima en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro mediante las plataformas que cuenten con los derechos de transmisión. Fanatiz ofrece la señal para este territorio.

¿Dónde ver Juan Pablo II vs. Alianza Lima en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse a través de Liga 1 MAX mediante las plataformas habilitadas. Asimismo, Fanatiz ofrece la transmisión para los usuarios de este país.

¿Dónde ver Juan Pablo II vs. Alianza Lima en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante Liga 1 MAX. Asimismo, Fanatiz permitirá acceder a la transmisión en vivo para quienes cuenten con una suscripción activa.