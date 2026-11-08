¿Dónde ver Alianza Lima vs. Los Chankas EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (llamando previamente como Liga 1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú por la señal cerrada de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, y para todo el mundo por las plataformas de streaming por L1 MAX, Zapping y Fanatiz; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para el domingo 8 de noviembre desde las 13:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Previa del partido: Los Chankas vs. Alianza Lima

¿Dónde ver Los Chankas vs. Alianza Lima en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Los Chankas vs. Alianza Lima a través de L1 Max en televisión por suscripción. Además, estará disponible mediante la plataforma Liga 1 Play para quienes prefieran verlo por internet. Los usuarios de Movistar TV también podrán acceder a la señal deportiva.

¿Dónde ver Los Chankas vs. Alianza Lima en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá seguirse mediante las plataformas que cuenten con los derechos de transmisión internacional de la Liga 1 peruana. La disponibilidad dependerá del operador y del servicio de streaming contratado.

¿Dónde ver Los Chankas vs. Alianza Lima en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso mediante las plataformas que tengan habilitada la transmisión internacional de la Liga 1. La disponibilidad estará sujeta al operador o servicio de streaming contratado.

¿Dónde ver Los Chankas vs. Alianza Lima en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido podrá seguirse mediante las plataformas que cuenten con los derechos internacionales de la Liga 1 peruana. Los horarios y la disponibilidad pueden variar según el servicio contratado.

¿Dónde ver Los Chankas vs. Alianza Lima en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro mediante las plataformas que dispongan de la señal internacional de la Liga 1. La transmisión dependerá del operador disponible en el territorio.

¿Dónde ver Los Chankas vs. Alianza Lima en España?

En territorio español, los aficionados podrán seguir el partido mediante las plataformas que cuenten con los derechos internacionales de la Liga 1 peruana. La disponibilidad dependerá del servicio de streaming u operador correspondiente.

¿Dónde ver Los Chankas vs. Alianza Lima en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro mediante las plataformas que tengan los derechos de transmisión internacional de la Liga 1. La disponibilidad puede variar según el operador.

¿Dónde ver Los Chankas vs. Alianza Lima en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse mediante las plataformas que cuenten con la señal internacional de la Liga 1. Los usuarios deberán revisar la disponibilidad según su operador o servicio contratado.

¿Dónde ver Los Chankas vs. Alianza Lima en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante las plataformas que tengan habilitada la transmisión internacional de la Liga 1. Asimismo, la disponibilidad dependerá del servicio contratado.

Alianza Lima vs. Los Chankas se enfrentan por la Liga 1 en Matute. (Video: Alianza Lima)