¿Dónde ver Alianza Lima vs. Palestino EN VIVO y EN DIRECTO, por un amistoso internacional previo al reinicio del Torneo Clausura 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (antes llamado L1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú, al cual podrás acceder por teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este miércoles 30 de septiembre desde las 20:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). ¡No te lo pierdas!

Alianza Lima vs. Palestino: previa del partido

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Palestino EN VIVO?

El amistoso internacional entre Alianza Lima y Palestino podrá verse EN VIVO a través de Liga 1 MAX, señal que tendrá los derechos de transmisión del encuentro desde el estadio Alejandro Villanueva.

¿Qué canal transmitirá Alianza Lima vs. Palestino?

El partido será transmitido por Liga 1 MAX, canal oficial de la Liga 1. De esta manera, los hinchas que no acudan a Matute podrán seguir las principales incidencias del duelo internacional desde sus hogares.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Palestino por Liga 1 MAX?

Los aficionados podrán acceder a Liga 1 MAX mediante los operadores de televisión que cuentan con la señal dentro de su programación. Entre las alternativas mencionadas se encuentran DirecTV, Claro TV, Best Cable y Movistar TV.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Palestino por internet?

El encuentro también tendrá alternativas de streaming para los usuarios que prefieran seguirlo desde internet. La señal de Liga 1 MAX está disponible mediante plataformas digitales vinculadas al servicio, por lo que los aficionados podrán conectarse desde dispositivos compatibles.

¿Se podrá ver Alianza Lima vs. Palestino por streaming?

Sí. Además de la señal de televisión de Liga 1 MAX, el partido podrá seguirse mediante las plataformas digitales que ofrecen acceso al canal. Entre ellas figuran DGO y Movistar TV App, según la información publicada sobre la transmisión.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Palestino?

Alianza Lima y Palestino se enfrentarán este miércoles 30 de septiembre desde las 8:00 p.m. (hora peruana). El compromiso se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, durante el receso por fecha FIFA.

¿Dónde seguir el minuto a minuto de Alianza Lima vs. Palestino?

Los aficionados que quieran conocer todos los detalles del amistoso podrán seguir el minuto a minuto online, con las principales incidencias, goles, alineaciones y resultado del encuentro. La transmisión televisiva estará a cargo de Liga 1 MAX.

Alianza Lima vs. Palestino. (Video: Alianza Lima)