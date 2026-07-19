¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo EN VIVO y EN DIRECTO, por la Liga 1 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX) en cableoperadoras y en su versión de streaming en L1 MAX; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este domingo 19 de julio desde la 7:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: previa del partido

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo EN VIVO en Perú?

El partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo, por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, se podrá ver en vivo a través de L1 MAX, señal que cuenta con los derechos de transmisión oficiales del torneo. Además, estará disponible por streaming mediante Liga 1 Max para los usuarios suscritos.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Sport Huancayo hoy?

La transmisión oficial del encuentro estará a cargo de L1 MAX (disponible en operadores como DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, entre otros), que comenzará su cobertura minutos antes del inicio del partido con la previa, las formaciones y toda la información desde el Estadio Alejandro Villanueva.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo online?

El encuentro también podrá seguirse por internet mediante la plataforma oficial de streaming Liga 1 MAX, así como por los servicios de DGO (DirecTV GO) y Claro Video, siempre que cuentes con el paquete contratado que incluya la señal de L1 MAX. El servicio permite ver el partido desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo por Liga 1 Max?

Para acceder a la transmisión, los usuarios deben ingresar al sitio web o descargar la aplicación de Liga 1 MAX, registrarse o iniciar sesión con su cuenta y contratar el plan correspondiente para sintonizar en vivo el duelo entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo.

¿Liga 1 MAX es gratis para ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

No. Liga 1 MAX es una plataforma de streaming de pago que requiere una suscripción mensual activa para poder visualizar los encuentros de la Liga 1 2026 en vivo.

¿Se puede ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo desde el celular?

Sí. El partido estará disponible en la aplicación oficial de Liga 1 MAX, así como en las aplicaciones móviles de las cableoperadoras autorizadas (como DGO). Con una conexión a internet estable, los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo desde cualquier lugar.

¿Alianza Lima vs. Sport Huancayo se podrá ver por televisión abierta?

No. El compromiso no cuenta con transmisión confirmada por señal abierta en el territorio peruano. La cobertura exclusiva en directo será a través de la señal de L1 MAX y sus respectivas alternativas digitales bajo suscripción.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: ver transmisión vía L1MAX, DIRECTV, DGO, WIN TV por el Torneo Clausura. (Video: @alianzalima)