Dónde ver Alianza Lima vs Unión de Santa Fe EN VIVO vía Disney Plus: transmisión de la Serie Rio de la Plata
Desde Uruguay, ¿Dónde podrás ver el partido de Alianza Lima vs Unión de Santa Fe? A continuación, todos los detalles del partido que será visto en la señal de Disney Plus, con la actividad del conjunto ‘íntimo’.
Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE en la Serie Rio de la Plata. ¿Dónde ver este compromiso en Latinoamérica? A través de Disney Plus, en su servicio de ESPN pero solo por la aplicación de Streaming. ¿A qué hora juegan? El partido se disputará este miércoles 14 de enero desde las 4:15 p.m. para Perú, Colombia y Ecuador; el duelo iniciará a las 5:15 p.m. en Bolivia y Venezuela; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay) a las 6:15 p.m. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV. Depor te hará vivir todos los detalles del duelo amistoso.
