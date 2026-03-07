Sporting Cristal recibe a Alianza Atlético por la Liga 1 2026. (Foto: Sporting Cristal)
Sporting Cristal recibe a Alianza Atlético por la Liga 1 2026. (Foto: Sporting Cristal)

¿Dónde se verá vs. , por ? ¿En qué canal transmiten EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING el partido por la fecha 6? Según al programación de la Liga 1, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se juega el sábado 7 de marzo: L1 Max, a través de Movistar TV, DIRECTV y Claro TV. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 4:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile).

Dónde ver Sporting Cristal vs. Alianza Atlético EN VIVO: canales de TV vía Liga 1 MAX por Movistar y DIRECTV
Dónde ver Sporting Cristal vs. Alianza Atlético EN VIVO: canales de TV vía Liga 1 MAX por Movistar y DIRECTV
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS