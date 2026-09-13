¿Dónde ver Sporting Cristal vs. CD Moquegua EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 9 del Torneo Clausura? ¿Qué canales transmitirán este duelo del fin de semana? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de Liga 1 Max, disponible en diferentes operadores de televisión por cable, entre ellos DIRECTV y Movistar TV. ¿A qué hora se podrá ver el partido? El encuentro iniciará a las 10:00 a.m. en Perú y se disputará este domingo 13 de septiembre en el Estadio 25 de Noviembre.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. CD Moquegua en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Sporting Cristal vs. CD Moquegua a través de Liga 1 Max. Además, estará disponible para los suscriptores de DIRECTV y Movistar TV, así como mediante las plataformas de streaming habilitadas por la organización.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. CD Moquegua en Argentina?

En Argentina, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante las plataformas que cuenten con los derechos de transmisión internacional de la Liga 1. La disponibilidad puede variar según el operador y la plataforma.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. CD Moquegua en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso mediante las plataformas que tengan habilitada la transmisión internacional de la Liga 1. La disponibilidad estará sujeta al operador o servicio de streaming contratado.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. CD Moquegua en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido podrá seguirse mediante las plataformas que cuenten con los derechos internacionales de la Liga 1. Los horarios y disponibilidad pueden variar según el servicio contratado.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. CD Moquegua en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro mediante las plataformas que dispongan de la señal internacional de la Liga 1. La transmisión dependerá del operador disponible en el territorio.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. CD Moquegua en España?

En territorio español, los aficionados podrán seguir el partido mediante las plataformas que cuenten con los derechos internacionales de la Liga 1. La disponibilidad dependerá del servicio de streaming u operador correspondiente.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. CD Moquegua en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro mediante las plataformas que tengan los derechos de transmisión internacional de la Liga 1. La disponibilidad puede variar según el operador.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. CD Moquegua en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse mediante las plataformas que cuenten con la señal internacional de la Liga 1. Los usuarios deberán revisar la disponibilidad según su operador o servicio contratado.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. CD Moquegua en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante las plataformas que tengan habilitada la transmisión internacional de la Liga 1. Asimismo, la disponibilidad dependerá del servicio contratado.

Sporting Cristal vs. CD Moquegua se enfrentarán por el Torneo Clausura. (Video: Sporting Cristal)