¿Dónde se vio el vs. (1-2)? Ambos clubes enfrentaron por la fecha 9 del Torneo Apertura de la , con la transmisión de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), el único canal con los derechos para pasar el duelo, con sus alternativas de pago en cableoperadoras como Movistar TV, DIRECTV, Best Cable y Claro TV. Recuerda no ver en Fútbol Libre TV, señal pirata. ¿Cuándo se jugó este partido? El compromiso se disputó el viernes 2 de abril a las 11:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. CD Moquegua EN VIVO?: ver transmisión de Liga 1 Max y Movistar TV
¿Dónde ver Sporting Cristal vs. CD Moquegua EN VIVO?: ver transmisión de Liga 1 Max y Movistar TV
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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