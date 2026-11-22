¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Cienciano EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (llamando previamente como Liga 1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú por la señal cerrada de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, y para todo el mundo por las plataformas de streaming por L1 MAX, Zapping y Fanatiz; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para el domingo 22 de noviembre desde las 15:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Cienciano en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Sporting Cristal vs. Cienciano a través de L1 MAX por televisión. Además, estará disponible vía streaming mediante L1 Play y a través de los operadores de televisión por suscripción que cuenten con dicha señal, como DIRECTV y Movistar TV.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Cienciano en Argentina?

En Argentina, los aficionados podrán consultar la disponibilidad del encuentro mediante Fanatiz Internacional, plataforma de streaming que ofrece contenidos de la Liga 1 peruana en determinados mercados internacionales.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Cienciano en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán consultar la disponibilidad del compromiso a través de Fanatiz Internacional, dependiendo de los derechos de transmisión vigentes en el territorio.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Cienciano en Ecuador?

En Ecuador, los hinchas podrán revisar la disponibilidad del partido mediante Fanatiz Internacional, sujeto a las condiciones de acceso de la plataforma.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Cienciano en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán consultar la transmisión a través de Fanatiz Internacional, de acuerdo con la disponibilidad del contenido en su territorio.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Cienciano en España?

En territorio español, los seguidores podrán revisar la disponibilidad del encuentro mediante las plataformas internacionales que cuenten con los derechos de transmisión de la Liga 1 peruana.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Cienciano en México?

Los aficionados mexicanos podrán consultar la disponibilidad del compromiso a través de Fanatiz Internacional, dependiendo de las restricciones geográficas y los derechos vigentes.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Cienciano en Chile?

En Chile, los hinchas podrán revisar la disponibilidad del partido mediante Fanatiz Internacional, sujeto a las condiciones de transmisión para dicho territorio.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Cienciano en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán consultar la disponibilidad del encuentro a través de Fanatiz Internacional, según los derechos de transmisión y las restricciones geográficas de la plataforma.

Por la fecha 17 de Torneo Clausura, Sporting Cristal vs. Cienciano. (Video: Sporting Cristal)