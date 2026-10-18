¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos EN VIVO y EN DIRECTO, por la jornada 12 del Torneo Clausura 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú, al cual podrás acceder por teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este domingo 18 de octubre desde las 11:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). ¡No te lo pierdas!

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos: previa del partido

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026?

El partido entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, se podrá ver en Perú a través de Liga 1 MAX, canal que transmite los encuentros del campeonato nacional.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos?

La transmisión estará a cargo de Liga 1 MAX. Los hinchas deberán contar con un servicio de televisión que incluya esta señal para seguir el encuentro en vivo.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos por internet?

Los aficionados podrán seguir el partido por internet a través de las plataformas autorizadas que ofrecen Liga 1 MAX, como la web de Liga 1 MAX, DGO, Movistar TV App y Zapping TV, de acuerdo con la suscripción y disponibilidad de cada servicio.

¿Cómo ver Liga 1 MAX por DIRECTV?

Los clientes de DIRECTV podrán sintonizar Liga 1 MAX si el canal está incluido en su paquete contratado. También pueden revisar la disponibilidad de la transmisión mediante DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV.

¿Cómo ver Liga 1 MAX por Movistar TV?

Los usuarios de Movistar TV podrán ver Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos si cuentan con Liga 1 MAX dentro de su plan. Para seguir el encuentro por internet, pueden consultar la disponibilidad de la señal en Movistar TV App.

¿Cómo ver Liga 1 MAX por Claro TV?

Los clientes de Claro TV podrán seguir el partido mediante Liga 1 MAX, siempre que la señal esté incluida en su paquete de televisión. Se recomienda revisar la programación y las condiciones del servicio contratado.

¿Se puede ver Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos por la aplicación de Liga 1 MAX?

Los hinchas pueden consultar la web y las opciones digitales oficiales de Liga 1 MAX para conocer las alternativas disponibles de transmisión en vivo. El acceso dependerá del plan contratado y de las condiciones vigentes de la plataforma.

¿Dónde ver online Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos?

Además de la televisión por cable, el encuentro podrá seguirse mediante plataformas de streaming autorizadas, como DGO, Movistar TV App y Zapping TV, según el servicio contratado. Antes del partido, es recomendable comprobar que Liga 1 MAX esté disponible en la cuenta del usuario.

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos se enfrentan por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, con la transmisión de Liga 1 MAX vía DIRECTV, DGO, Claro TV y Movistar TV. (Video: Sporting Cristal)