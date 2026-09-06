¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Los Chankas EN VIVO y EN DIRECTO, por la octava fecha del Torneo Clausura? ¿Qué canales transmitirán este duelo del fin de semana? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de Liga 1 MAX y DIRECTV. ¿A qué hora se podrá ver el partido? El encuentro comenzará a las 11:00 a.m. en Perú. No te pierdas este compromiso que se disputará este domingo 6 de septiembre en el Estadio Alberto Gallardo.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Los Chankas en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Sporting Cristal vs. Los Chankas a través de Liga 1 MAX. Además, estará disponible por DIRECTV para quienes cuenten con el servicio de televisión por suscripción.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Los Chankas en Argentina?

Los aficionados podrán consultar la programación de DIRECTV para conocer la disponibilidad del encuentro en territorio argentino. La transmisión corresponde a una fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Los Chankas en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán consultar la programación de DIRECTV para conocer las opciones disponibles para seguir el compromiso entre Sporting Cristal y Los Chankas.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Los Chankas en Ecuador?

En Ecuador, los usuarios de DIRECTV podrán revisar la programación correspondiente para conocer si el encuentro estará disponible en su señal.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Los Chankas en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán consultar la programación de DIRECTV para conocer las opciones habilitadas para seguir el partido en vivo.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Los Chankas en España?

En territorio español, los aficionados deberán revisar las plataformas y señales disponibles en su país para conocer las opciones de transmisión del encuentro.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Los Chankas en México?

Los aficionados mexicanos podrán consultar la programación de DIRECTV y las plataformas disponibles para conocer si podrán acceder a la transmisión del compromiso.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Los Chankas en Chile?

En Chile, los aficionados podrán revisar la programación de DIRECTV para conocer las opciones disponibles para seguir el encuentro por el Torneo Clausura.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Los Chankas en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán consultar la programación de DIRECTV para conocer la disponibilidad de la transmisión del partido entre Sporting Cristal y Los Chankas.

Sporting Cristal vs. Los Chankas se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Sporting Cristal)