Sporting Cristal vs Los Chankas se enfrentan por la Liga 1. (Foto: Composición Depor)
Sporting Cristal vs Los Chankas se enfrentan por la Liga 1. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por una nueva jornada de la ? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (antes llamado L1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú, al cual podrás acceder por teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este sábado 21 de marzo desde las 3:30 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay). ¡No te lo pierdas!

Dónde ver Sporting Cristal vs. Los Chankas EN VIVO: canales de TV vía Liga 1 MAX
Dónde ver Sporting Cristal vs. Los Chankas EN VIVO: canales de TV vía Liga 1 MAX
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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