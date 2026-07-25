¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO y EN DIRECTO, por la Liga 1 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) en cableoperadoras y en su versión de streaming en L1 MAX; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este sábado 25 de julio desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa.

Sporting Cristal vs. Melgar: previa del partido

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO en Perú?

El partido entre Sporting Cristal y Melgar, por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, se podrá ver en vivo a través de L1 MAX, señal que cuenta con los derechos de transmisión oficiales del torneo. Además, estará disponible por streaming mediante Liga 1 Max para los usuarios suscritos.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Melgar hoy?

La transmisión oficial del encuentro estará a cargo de L1 MAX (disponible en operadores como DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, entre otros), que comenzará su cobertura minutos antes del inicio del partido con la previa, las formaciones y toda la información desde el Estadio Monumental de la UNSA.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Melgar online?

El encuentro también podrá seguirse por internet mediante la plataforma oficial de streaming Liga 1 MAX, así como por los servicios de DGO (DirecTV GO) y Claro Video, siempre que cuentes con el paquete contratado que incluya la señal de L1 MAX. El servicio permite ver el partido desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Melgar por Liga 1 Play?

Para acceder a la transmisión, los usuarios deben ingresar al sitio web o descargar la aplicación de Liga 1 MAX, registrarse o iniciar sesión con su cuenta y contratar el plan correspondiente para sintonizar en vivo el duelo entre Sporting Cristal y Melgar.

¿Liga 1 MAX es gratis para ver Sporting Cristal vs. Melgar?

No. Liga 1 MAX es una plataforma de streaming de pago que requiere una suscripción mensual activa para poder visualizar los encuentros de la Liga 1 2026 en vivo.

¿Se puede ver Sporting Cristal vs. Melgar desde el celular?

Sí. El partido estará disponible en la aplicación oficial de Liga 1 MAX, así como en las aplicaciones móviles de las cableoperadoras autorizadas (como DGO). Con una conexión a internet estable, los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo desde cualquier lugar.

¿Sporting Cristal vs. Melgar se podrá ver por televisión abierta?

No. El compromiso no cuenta con transmisión confirmada por señal abierta en el territorio peruano. La cobertura exclusiva en directo será a través de la señal de L1 MAX y sus respectivas alternativas digitales bajo suscripción.

Sporting Cristal vs. Melgar se enfrentarán por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 con transmisión de Liga 1 Max. (Video: @sportingcristal)