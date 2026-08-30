¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Sport Boys EN VIVO y EN DIRECTO, por la séptima jornada del Torneo Clausura 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (antes llamado L1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú, al cual podrás acceder por teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este domingo 30 de agosto desde las 15:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). ¡No te lo pierdas!

Sporting Cristal vs. Sport Boys: previa del partido

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Sport Boys por Liga 1 MAX?

El partido podrá seguirse por Liga 1 MAX, señal que cuenta con los derechos para transmitir este encuentro de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Sport Boys?

La señal encargada de llevar el duelo entre Sporting Cristal y Sport Boys será L1 MAX. El compromiso se disputará en el estadio Miguel Grau del Callao.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Sport Boys por cable?

Los aficionados que tengan contratado un servicio de televisión de paga que incluya L1 MAX podrán acceder a la transmisión por cable. La señal forma parte de la oferta de diferentes operadores de televisión en Perú.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Sport Boys por DIRECTV?

Los clientes de DIRECTV que tengan acceso al paquete que incluye L1 MAX podrán utilizar esta alternativa para seguir el encuentro. La disponibilidad de la señal depende del plan contratado por cada usuario.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Sport Boys por Movistar TV?

Otra alternativa para los aficionados peruanos es Movistar TV, servicio que cuenta con L1 MAX dentro de su oferta para seguir los partidos de la Liga 1. Es necesario tener contratado el paquete correspondiente para acceder a la señal.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Sport Boys por Claro TV?

Los usuarios de Claro TV también pueden acceder a L1 MAX mediante los servicios que tengan disponible la señal. De esta manera, podrán seguir el partido de la sexta jornada del Clausura desde su servicio de televisión contratado.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Sport Boys?

Para quienes prefieran el streaming, L1 MAX cuenta con una plataforma propia que permite acceder a sus transmisiones en vivo. Esta alternativa permite seguir los partidos desde dispositivos compatibles con conexión a internet, siempre que se cuente con una suscripción activa.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Sport Boys desde celular, PC o Smart TV?

Los aficionados también pueden recurrir a la plataforma de L1 MAX para seguir el encuentro desde diferentes dispositivos, como celular, computadora, tablet o Smart TV, según las opciones compatibles con el servicio.

Sporting Cristal vs. Sport Boys se enfrentan por la Fecha 7 con transmisión de L1 Max en DIRECTV, Movistar TV, Claro TV. (Video: @sportingcristal)