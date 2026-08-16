¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO y EN DIRECTO, por la quinta fecha del Torneo Clausura? ¿Qué canales transmitirán este duelo del fin de semana? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de Liga 1 Max, DIRECTV y Movistar TV. ¿A qué hora se podrá ver el partido? El encuentro comenzará a las 11:00 a.m. en Perú. No te pierdas este partido que se disputará este domingo 16 de agosto en el Estadio Alberto Gallardo.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Sport Huancayo?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Sporting Cristal vs. Sport Huancayo a través de Liga 1 Max. Además, estará disponible para los usuarios de DIRECTV y Movistar TV que cuenten con acceso a la señal correspondiente.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Sport Huancayo en Argentina?

Los aficionados que se encuentren en Argentina podrán consultar la disponibilidad de la transmisión del partido a través de las plataformas y operadores que cuenten con los derechos de la Liga 1.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Sport Huancayo en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán consultar la programación de los operadores y plataformas autorizadas que cuenten con la transmisión de la Liga 1 para seguir el compromiso en vivo.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Sport Huancayo en Ecuador?

En Ecuador, los aficionados podrán revisar la disponibilidad de la transmisión mediante los servicios y plataformas que cuenten con los derechos correspondientes de la Liga 1.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Sport Huancayo en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán consultar las plataformas autorizadas y operadores que tengan disponible la transmisión del campeonato peruano.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Sport Huancayo en España?

En territorio español, los aficionados podrán consultar las plataformas de streaming y operadores que cuenten con los derechos de transmisión de la Liga 1 para seguir el encuentro.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Sport Huancayo en México?

Los aficionados mexicanos podrán revisar la disponibilidad del partido en las plataformas y servicios que tengan los derechos de transmisión de la Liga 1 en dicho territorio.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Sport Huancayo en Chile?

En Chile, los aficionados podrán consultar los servicios de streaming y operadores que cuenten con la transmisión autorizada del campeonato peruano.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Sport Huancayo en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán revisar la programación de las plataformas y operadores autorizados que dispongan de los derechos de transmisión de la Liga 1.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO por L1MAX. (Video: SC)