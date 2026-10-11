Sporting Cristal vs. UTC. (Foto: Getty Images)
Sporting Cristal vs. UTC. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la décima primera jornada del ? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (antes llamado L1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú, al cual podrás acceder por teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este desde las 13:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). ¡No te lo pierdas!

Sporting Cristal vs. UTC se ven las caras en la Liga 1. (Video: Sporting Cristal)
Sporting Cristal vs. UTC se ven las caras en la Liga 1. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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