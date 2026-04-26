Universitario vs. Alianza Atlético juegan por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)
Universitario vs. Alianza Atlético juegan por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (llamando previamente como Liga 1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú por la señal cerrada de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN tv, y para todo el mundo por las plataformas de streaming por L1 MAX, Zapping y Fanatiz; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para el domingo 26 de abril desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Atlético? (Video: Universitario)
¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Atlético? (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS