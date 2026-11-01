¿Dónde ver Universitario vs. Atlético Grau EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 15 del Torneo Clausura? ¿Qué canales transmitirán este duelo del fin de semana? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de la señal de Liga 1 Max, disponible en diferentes operadores de televisión por cable, entre ellos DIRECTV y Movistar TV. ¿A qué hora se podrá ver el partido? El encuentro iniciará a las 3:30 p.m. en Perú y se disputará este domingo 1 de noviembre en el Estadio Mansiche.

¿Dónde ver Universitario vs. Atlético Grau en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Universitario vs. Atlético Grau a través de Liga 1 Max. Además, estará disponible para los suscriptores de DIRECTV y Movistar TV, así como mediante las plataformas de streaming habilitadas por estos operadores.

¿Dónde ver Universitario vs. Atlético Grau en Argentina?

En Argentina, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante las plataformas que cuenten con los derechos de transmisión internacional de la Liga 1. La disponibilidad puede variar según el operador y la plataforma.

¿Dónde ver Universitario vs. Atlético Grau en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso mediante las plataformas que tengan habilitada la transmisión internacional de la Liga 1. La disponibilidad estará sujeta al operador o servicio de streaming contratado.

¿Dónde ver Universitario vs. Atlético Grau en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido podrá seguirse mediante las plataformas que cuenten con los derechos internacionales de la Liga 1. Los horarios y disponibilidad pueden variar según el servicio contratado.

¿Dónde ver Universitario vs. Atlético Grau en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro mediante las plataformas que dispongan de la señal internacional de la Liga 1. La transmisión dependerá del operador disponible en el territorio.

¿Dónde ver Universitario vs. Atlético Grau en España?

En territorio español, los aficionados podrán seguir el partido mediante las plataformas que cuenten con los derechos internacionales de la Liga 1. La disponibilidad dependerá del servicio de streaming u operador correspondiente.

¿Dónde ver Universitario vs. Atlético Grau en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro mediante las plataformas que tengan los derechos de transmisión internacional de la Liga 1. La disponibilidad puede variar según el operador.

¿Dónde ver Universitario vs. Atlético Grau en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse mediante las plataformas que cuenten con la señal internacional de la Liga 1. Los usuarios deberán revisar la disponibilidad según su operador o servicio contratado.

¿Dónde ver Universitario vs. Atlético Grau en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante las plataformas que tengan habilitada la transmisión internacional de la Liga 1. Asimismo, la disponibilidad dependerá del servicio contratado.

Dónde ver Universitario vs. Atlético Grau EN VIVO: canales de TV vía Liga 1 Max, DIRECTV y Movistar TV. (Video: Universitario)