Universitario recibirá este viernes 24 de julio a Cusco FC por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la jornada. El encuentro se disputará desde las 8:30 p. m. en el Estadio Monumental y será transmitido por L1 MAX.
Para quienes aún no cuentan con acceso a la señal, Zapping mantiene una promoción que permitirá a los nuevos usuarios disfrutar de un mes gratis de L1 MAX. El beneficio estará disponible para activaciones realizadas hasta el 24 de julio, utilizando el código promocional zapping1mes.
Con esta promoción, los aficionados podrán seguir el duelo entre Universitario y Cusco FC, así como el resto de los encuentros del Torneo Clausura, desde cualquier dispositivo compatible.
¿Cómo activar el beneficio?
Los usuarios solo deberán seguir estos pasos:
- Ingresar a https://watch.l1max.com/checkout.
- Crear una cuenta o iniciar sesión.
- Seleccionar el Plan Full Mensual (S/49.90).
- Ingresar los datos de facturación, los datos de la tarjeta y el código promocional zapping1mes en el campo correspondiente.
- Al aplicar el código, el primer pago se calculará por S/0.00.
Una vez completado el proceso, el usuario contará con un mes de acceso sin costo desde la fecha de activación. La promoción es válida para nuevos usuarios y estará disponible únicamente para activaciones realizadas hasta el 24 de julio.
Partidos de la fecha 2 del Torneo Clausura que podrás ver por L1 MAX
Además del Universitario vs. Cusco FC, los aficionados podrán seguir la segunda jornada del Torneo Clausura con la siguiente programación:
Viernes 24 de julio
- Alianza Atlético vs. Los Chankas | 3:00 p. m.
- Universitario vs. Cusco FC | 8:30 p. m.
Sábado 25 de julio
- Sport Huancayo vs. Atlético Grau | 1:00 p. m.
- Juan Pablo II College vs. Cienciano | 3:15 p. m.
- Sport Boys vs. ADT | 5:30 p. m.
- Melgar vs. Sporting Cristal | 8:00 p. m.
Domingo 26 de julio
- UTC vs. CD Moquegua | 1:00 p. m.
- Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima | 3:30 p. m.
- Deportivo Garcilaso vs. FC Cajamarca | 7:00 p. m.