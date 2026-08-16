¿Dónde ver Universitario vs. FC Cajamarca EN VIVO y EN DIRECTO, por la quinta fecha del Torneo Clausura? ¿Qué canales transmitirán este duelo del fin de semana? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de Liga 1 Max, DIRECTV y Movistar TV. ¿A qué hora se podrá ver el partido? El encuentro comenzará a las 3:30 p.m. en Perú. No te pierdas este partido que se disputará este domingo 16 de agosto en el Estadio Héroes de San Ramón.

¿Dónde ver Universitario vs. FC Cajamarca?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Universitario vs. FC Cajamarca a través de Liga 1 Max. Además, estará disponible para los usuarios de DIRECTV y Movistar TV que cuenten con acceso a la señal correspondiente.

¿Dónde ver Universitario vs. FC Cajamarca en Argentina?

Los aficionados que se encuentren en Argentina podrán consultar la disponibilidad de la transmisión del partido a través de las plataformas y operadores que cuenten con los derechos de la Liga 1.

¿Dónde ver Universitario vs. FC Cajamarca en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán consultar la programación de los operadores y plataformas autorizadas que cuenten con la transmisión de la Liga 1 para seguir el compromiso en vivo.

¿Dónde ver Universitario vs. FC Cajamarca en Ecuador?

En Ecuador, los aficionados podrán revisar la disponibilidad de la transmisión mediante los servicios y plataformas que cuenten con los derechos correspondientes de la Liga 1.

¿Dónde ver Universitario vs. FC Cajamarca en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán consultar las plataformas autorizadas y operadores que tengan disponible la transmisión del campeonato peruano.

¿Dónde ver Universitario vs. FC Cajamarca en España?

En territorio español, los aficionados podrán consultar las plataformas de streaming y operadores que cuenten con los derechos de transmisión de la Liga 1 para seguir el encuentro.

¿Dónde ver Universitario vs. FC Cajamarca en México?

Los aficionados mexicanos podrán revisar la disponibilidad del partido en las plataformas y servicios que tengan los derechos de transmisión de la Liga 1 en dicho territorio.

¿Dónde ver Universitario vs. FC Cajamarca en Chile?

En Chile, los aficionados podrán consultar los servicios de streaming y operadores que cuenten con la transmisión autorizada del campeonato peruano.

¿Dónde ver Universitario vs. FC Cajamarca en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán revisar la programación de las plataformas y operadores autorizados que dispongan de los derechos de transmisión de la Liga 1.

En Cajamarca, Universitario vs. FC Cajamarca (Video: U TV)