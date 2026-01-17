vs. se miden en amistoso de pretemporada. ¿Dónde podrás ver este compromiso en Latinoamérica? A través de del canal oficial de Youtube de Universitario de Deportes, pero solo por dicho lugar se podrá presenciar. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa este sábado 17 de enero desde las 10:30 a.m. para Perú, Colombia y Ecuador; el duelo inicia a las 12:30 a.m. en Bolivia y Venezuela; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay) a las 11:30 a.m. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV.

Universitario vs. Sport Boys por amistoso | VIDEO: Sport Boys
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

