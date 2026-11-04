¿Dónde ver Universitario vs. Sport Boys EN VIVO y EN DIRECTO, por la décima cuarta jornada del Torneo Clausura 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú, al cual podrás acceder por teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este miércoles 4 de noviembre desde las 20:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). ¡No te lo pierdas este cruce desde el Estadio Monumental!

Universitario vs. Sport Boys: previa del partido

¿Dónde ver Universitario vs. Sport Boys por TV?

El partido entre Universitario y Sport Boys, correspondiente al Torneo Clausura 2026, será transmitido EN VIVO por Liga 1 MAX en Perú. Los hinchas podrán sintonizar esta señal deportiva para seguir las principales incidencias del encuentro, que se disputará en el Estadio Monumental de Ate.

¿Cómo ver Universitario vs. Sport Boys por streaming?

Los aficionados que prefieran seguir el compromiso por internet podrán hacerlo a través de Liga 1 Play, plataforma de streaming que ofrece los encuentros de la Liga 1. Para acceder a la transmisión, deberán ingresar al servicio desde un dispositivo compatible y contar con las condiciones de acceso correspondientes.

¿Dónde ver Universitario vs. Sport Boys por internet?

La transmisión online de Universitario vs. Sport Boys estará disponible mediante Liga 1 Play. Esta alternativa permitirá a los hinchas seguir el partido desde una computadora, celular o tablet, sin necesidad de estar frente a un televisor. También podrán revisar la cobertura digital de Depor para conocer las principales incidencias del encuentro.

¿En qué canal ver Universitario vs. Sport Boys en Perú?

En territorio peruano, el encuentro podrá verse por Liga 1 MAX, canal que transmite los partidos de la Liga 1. La señal está disponible a través de operadores de televisión por suscripción, por lo que se recomienda revisar la programación y la guía de canales del servicio contratado antes del inicio del compromiso.

¿Dónde escuchar Universitario vs. Sport Boys por radio?

Los hinchas que no puedan seguir el encuentro por televisión o streaming podrán buscar la transmisión radial en las emisoras deportivas que incluyan el partido en su programación. De esta manera, podrán mantenerse al tanto de las incidencias mientras realizan otras actividades.

¿A qué hora empieza la transmisión de Universitario vs. Sport Boys?

El compromiso entre Universitario y Sport Boys está programado para este miércoles 4 de noviembre, desde las 8:30 p.m. (hora peruana). El partido corresponde al Torneo Clausura 2026 y se jugará en el Estadio Monumental, ubicado en Ate.

¿Dónde seguir el minuto a minuto de Universitario vs. Sport Boys?

Los hinchas podrán seguir el minuto a minuto de Universitario vs. Sport Boys en Depor, con actualizaciones del marcador, las principales incidencias, los goles y los detalles más importantes del encuentro. Será una alternativa para quienes no tengan acceso a la transmisión televisiva o por streaming.

Universitario vs. Sport Boys juegan por la Liga 1 2026. (Video: Universitario)