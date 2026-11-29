¿Dónde ver Universitario vs. Sport Huancayo EN VIVO y EN DIRECTO, por la la semifinal de ida por el título nacional de la Liga 1 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (llamando previamente como Liga 1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú por la señal cerrada de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, y para todo el mundo por las plataformas de streaming por L1 MAX, Zapping y Fanatiz; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para el domingo 29 de noviembre desde las 15:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Universitario vs. Sport Huancayo: previa del partido

¿Dónde ver Universitario vs. Sport Huancayo en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Sport Huancayo vs. Universitario a través de L1 MAX por televisión. Además, estará disponible vía streaming mediante L1 Play y a través de los operadores de televisión por suscripción que cuenten con dicha señal, como DIRECTV y Movistar TV.

¿Dónde ver Universitario vs. Sport Huancayo en Argentina?

En Argentina, los aficionados podrán seguir el compromiso entre Sport Huancayo vs. Universitario mediante Fanatiz, plataforma de streaming que cuenta con los derechos de transmisión de la Liga 1 peruana en dicho territorio.

¿Dónde ver Universitario vs. Sport Huancayo en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el partido a través de Fanatiz, plataforma que ofrecerá la transmisión en vivo del encuentro para sus suscriptores.

¿Dónde ver Universitario vs. Sport Huancayo en Ecuador?

En Ecuador, los hinchas podrán disfrutar del compromiso mediante Fanatiz, servicio de streaming que cuenta con la transmisión de los partidos de la Liga 1 peruana.

¿Dónde ver Universitario vs. Sport Huancayo en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro a través de Fanatiz, plataforma que permitirá acceder a la transmisión en vivo del campeonato peruano.

¿Dónde ver Universitario vs. Sport Huancayo en España?

En territorio español, los seguidores podrán consultar la transmisión del partido mediante Fanatiz Internacional, plataforma que ofrece los encuentros de la Liga 1 peruana en mercados internacionales.

¿Dónde ver Universitario vs. Sport Huancayo en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el compromiso entre Sport Huancayo vs. Universitario a través de Fanatiz, que ofrecerá el encuentro vía streaming para sus usuarios.

¿Dónde ver Universitario vs. Sport Huancayo en Chile?

En Chile, los hinchas podrán seguir el partido mediante Fanatiz, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de la Liga 1 peruana en dicho país.

¿Dónde ver Universitario vs. Sport Huancayo en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán disfrutar del encuentro a través de Fanatiz, servicio de streaming que permitirá acceder a la transmisión en vivo del compromiso.

Por la semifinal, Universitario vs. Sport Huancayo: ver transmisión Liga 1 MAX, DIRECTV y Movistar TV. (Video: @sporthuancayooficial)