Universitario vs. Universidad de Chile por Noche Crema. (Diseño: Depor)
Universitario vs. Universidad de Chile por Noche Crema. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver el partido de vs. por la ?. Desde el estadio Monumental, el partido iniciará a las 8:00 p.m. con la presentación de los jugadores en la previa. Si estás en Bolivia y Venezuela, podrás verlo desde las 9:00 p.m. En caso estés por Argentina, Chile y Uruguay, será a las 10:00 p.m. La transmisión estará disponible por la señal de TV Perú, canal 7 de señal abierta. Además, también tendrá cobertura en distintas plataformas del medio. Un detalle importante: recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV.

Universitario vs. Universidad de Chile por Noche Crema. (Video: Universitario)
Universitario vs. Universidad de Chile por Noche Crema. (Video: Universitario)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS