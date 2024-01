Estamos a pocos días de iniciar la Liga 1 2024 y los clubes peruanos trabajan arduamente para arrancar de la mejor manera esta nueva temporada. Por ejemplo, Universitario de Deportes afina los últimos detalles para el encuentro ante Carlos A. Mannucci, rival con el que debutará este domingo en la primera fecha del certamen nacional. Así pues, Edison Flores, una de las figuras del cuadro merengue, habló sobre la preparación del elenco estudiantil y aseguró que buscarán a como dé lugar cumplir con los objetivos. Eso sí, ‘Orejas’ también aprovechó para revelar algunos detalles de lo que fue el curso pasado y la histórica coronación ante Alianza Lima.

“El 2023 ya pasó y ahora pienso en este año, que será mucho más difícil de lo que fue. El hincha se queda con lo que pasó, pero nosotros como jugadores tenemos objetivos. Las medallas se oxidan. Ni en mis mejores sueños imaginé lo que pasó”, aseguró el atacante en una entrevista en el programa ‘Desmarcados’.

Consultado sobre su regreso a Universitario, Edison Flores señaló que siempre fue su deseo regresar al club de sus amores: “Yo quería estar en Universitario. A pesar de no querer cargar la mochila de no campeonar en 10 años, yo tenía la espina de que sí se podía con lo que había. La ‘U’ no me necesitaba, yo necesitaba volver a sentir esa pasión”.

En otro pasaje de la entrevista, ‘Orejas’ también reveló una de las enseñanzas que le dejó Ricardo Gareca en la Selección Peruana. “El que me enseñó a aparecer en el área y el que me hizo sacar esa intuición de ir aunque no te caiga el balón fue Ricardo (Gareca)”, sostuvo.

En relación al duelo ante Alianza Lima, Flores confirmó que el plantel sabía que Alianza Lima iba a jugar con el sistema espejo, algo que consideraron que fue a su favor. “Desde que supimos que Alianza iba a jugar con el sistema espejo, ya era un punto más para nosotros. Era salir con más confianza”, aseveró.

Finalmente, el atacante nacional se refirió a la relación que tuvo Andy Polo y él con Piero Quispe. ‘Orejas’ confesó que ambos apoyaron al joven futbolista en su carrera y lo exigían al máximo. “Piero (Quispe) era el jugador de Andy (Polo). Ellos concentraban juntos. Él lo exigía al máximo. Andy le decía algo y él se levantaba. Yo era el tío y Andy fue el papá, el que le llamaba la atención”, sentenció.

La agenda de Universitario

Universitario de Deportes empezó una semana de trabajo sumamente dura, con miras al debut en el Torneo Apertura de la Liga 1 2024. Fabián Bustos ya viene analizando el esquema de juego que diseñará, mientras que va desarrollando su estrategia y estudia partidos pasados del rival: Carlos A. Mannucci. Sin duda, una prueba difícil que esperan superar, para con buen pie el campeonato local. Teniendo en cuenta esto, dieron a conocer su cronograma de trabajos hasta antes del partido en Trujillo.

Para este martes, los entrenamientos comenzaron desde las 8:30 a.m. en Campo Mar, horario que mantendrán igual hasta este viernes 26 de enero, pues para el sábado 27 se ha previsto que el equipo se traslade al estadio Monumental de Ate para llevar a cabo los trabajos físicos, así como la última práctica con el equipo que jugará ante el ‘Tricolor’. Ese mismo día se tiene programado el vuelo a las 4:20 p.m. hacia la ciudad de Trujillo: el partido se llevará a cabo el domingo 28 desde las 5:00 p.m. en el estadio Mansiche y será transmitido por GOLPERU y vía streaming por Movistar Play.

Al término del compromiso, la delegación merengue retornará al hotel de concentración para luego alistar maletas y así viajar a Lima. Cabe señalar que la organización del campeonato local publicó el fixture de la segunda fecha del certamen. En este caso, los merengues jugarán de local ante Atlético Grau (el sábado 3 de febrero).





