En una semana en la que Universitario de Deportes no empezó con el pie derecho en la Liga 1, luego de sufrir un empate en los últimos minutos ante Comerciantes Unidos por un error en salida de los defensores de la portería crema, las noticias siguen sin ser positivas en Campomar, pues de cara a uno de los primeros retos oficiales que tendrá en el Estadio Monumental de Ate, la ‘U’ no podrá contar con uno de sus referentes en el ataque: Edison Flores, tras lesión que contrajo en el duelo anterior.

Universitario de Deportes atraviesa un inicio de temporada que complica la visión de uno de sus objetivos, el tricampeonato, con varios desafíos, tanto en lo futbolístico como en lo físico. Luego de un exigente arranque en la Liga 1, el equipo dirigido por Fabián Bustos busca encontrar regularidad y corregir errores que le han costado puntos valiosos en las primeras jornadas.

A esta situación se suma la incertidumbre sobre la lesión de Flores, que el día de hoy fue el gran ausente en los entrenamientos del equipo merengue en Campomar, lo que dio los primeros indicios de una complicación al malestar que sintió en el duelo ante Comerciantes Unidos. En Cajabamba, el ‘Orejas’ salió del partido en el minuto 46, debido a una lesión en el tobillo.

Edison Flores cumple 31 años el 14 de mayo del presente año. (Foto: Daniel Cabrera)

Si bien el delantero de la ‘U’ puso paños fríos en su retorno a Lima, todo indica que las cosas no resultados de la manera como él lo tenía previsto.“Estoy un poco sentido del día de ayer, pero no es nada grave, así que esperemos estar bien para el próximo partido”, . Según pudo conocer Depor, el futbolista no entrenó y su lesión se ha agravado, lo que le deja fuera de las canchas por lo menos 10 días.

Mientras tanto, el CT evalúa las alternativas para reemplazarlo en el esquema táctico, en el siguiente partido que se dará en el Estadio Monumental ante Cienciano del Cusco. Y, por supuesto, uno de los principales nombres a suplir esta plaza es el de Diego Churín. El argentino podría tener su primer partido oficial como titular ante la expectativa de los hinchas de Universitario de Deportes.

Diego Churín se perfila como el principal reemplazo de Edison Flores. (Foto: @Universitario)





¿Qué dijo Edison Flores del empate ante Comerciantes Unidos?





Si bien, Universitario de Deportes pudo rescatar un punto en su visita a Cajabamba, las sensaciones del equipo fue que la victoria era algo que merecían por el trámite del partido. Sin embargo, el ‘blooper’ de Sebastián Britos hizo que finalmente se quedaran con el empate. Ante esto, Edison Flores enfocó esa molestia en una motivación para el próximo duelo.

“En el transcurso del partido fuimos superiores, pero es parte del fútbol. Nos tocó ese día en el que nos meten un gol en el último momento, pero hay que estar tranquilos y seguir trabajando. Todos estamos molestos por cómo se dio el partido, pero es parte de esto. A veces es bueno que nos duela para poder estar mucho más atentos”, indicó en el Aeropuerto Jorge Chávez.





¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?





Luego de empatar 1-1 ante Comerciantes Unidos en su debut, Universitario de Deportes volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Cienciano por la segunda jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho encuentro está programado para disputarse este sábado 15 de febrero, desde las 7:30 p.m. (hora peruana), en el Estadio Monumental de Ate.

En cuanto a la transmisión del partido, esta se encontrará a cargo de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de Depor.





