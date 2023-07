Universitario de Deportes consiguió una importante victoria (2-0) sobre Alianza Atlético, en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Los dirigidos por Jorge Fossati disputaron un buen partido en el que Luis Urruti y Rodrigo Ureña brillaron con grandes anotaciones. Sin embargo, este encuentro fue más que especial para el hincha crema, puesto que tuvo el reestreno de Edison Flores, quien volvió a vestir los colores del equipo de sus amores tras siete años consecutivos jugando en el extranjero. Eso sí, el mediocampista nacional se mostró contento con el recibimiento de los aficionados merengues y señaló que espera dar su mejor versión en esta nueva etapa de su carrera futbolística.

“Me encuentro muy contento por el recibimiento de la gente. Siempre estaré con el club desde que me fui hasta el día de hoy. Estoy agradecido eternamente de volver a la U y tenemos que conseguir cosas importantes”, fueron las primeras palabras del futbolista nacional en una entrevista con GOLPERU.

En relación al objetivo de Universitario en esta temporada, Edison Flores sostuvo: “Cada partido es diferente, en cada partido tenemos que salir con muchas ganas para lograrlo todo. Esto es partido a partido, lo que trasmitimos, lo que queremos; creo que eso nos llevará a campeonar”.

El ‘Orejas’ también agradeció a sus compañeros por la confianza que le dieron tras su regreso al club. “Ellos me hacen sentir con mucha confianza. Hay delanteros muy letales, Alex viene haciendo muchos goles. Emanuel también, Succar y Rivera, me hacen sentir con mucha confianza al igual que todas las líneas. Ya me tocará anotas también”, aseveró.

Finalmente, el mediocampista nacional reveló algunas indicaciones que le dio Jorge Fossati previo a su ingreso. “El profe me ha pedido jugar de 9 o volante interno, depende de cómo vaya el partido. Tengo que trabajar al máximo, conocer más a mis compañeros; hay mucho por trabajar y mucho por aprender. Tengo que encajar lo más rápido posible en las cosas que el profe ya tenga pactadas”, sentenció.

¿Cuál es el próximo reto de Universitario?

Luego de medirse ante Alianza Atlético, Universitario de Deportes deberá enfocarse en lo que será su próximo reto. Su rival será nada menos que Cantolao, rival con el que se medirá el viernes 7 de julio desde las 8:00 de la noche (hora peruana), en el Estadio Nacional.

Es necesario mencionar que este será la última prueba de los merengues previo al duelo de ida de los play offs de la Copa Sudamericana ante Corinthians. Los de Jorge Fossati viajarán hasta Brasil para conseguir un resultado positivo, el cual les permita cerrar de mejor manera en la vuelta, que se disputará una semana después en el Monumental, de Ate.





