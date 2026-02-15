El canal de la Liga 1 Te Apuesto fue el #1 en audiencia en streaming EN VIVO en Youtube en Perú en enero

L1MAX, el canal oficial de toda la Liga 1 Te Apuesto, inició el año liderando el ecosistema digital. Según el Reporte Mensual de Audiencias de la consultora Data Trip, la señal se posicionó en enero como el líder absoluto de streaming en vivo en YouTube en el país, superando en visualizaciones y alcance a diversos actores del segmento deportivo y de entretenimiento.

De esta manera, L1MAX proyecta su liderazgo de la TV paga hacia las nuevas plataformas, ratificándose como el destino multiplataforma por excelencia para el fútbol peruano. Este hito digital no solo refleja la preferencia del hincha por la marca, sino que complementa su sólida presencia en los principales operadores del país.

El reporte de Data Trip Streaming se basa en un monitoreo continuo que permite obtener una referencia objetiva sobre el comportamiento real del consumo. En este análisis, L1MAX demostró una marcada ventaja competitiva tanto en el promedio sostenido de espectadores como en los picos de audiencia simultánea, reafirmando su capacidad de convocatoria en los momentos de mayor relevancia informativa.

Este crecimiento ha sido impulsado por un despliegue sin precedentes en la transmisión deportiva en vivo y al sólido equipo de referentes deportivos de L1MAX entre los que se cuentan Peter Arévalo, Daniel Kanashiro, Talía Azcárate, Gustavo Peralta, José Carvallo, Erick Delgado y Henry “El Pato” Quinteros, entre otros talentos de la señal. Este año, L1MAX fortaleció aún más su propuesta con la llegada de figuras como Diego Rebagliati al frente de la nueva producción original dominical “Al L1mite” (9 p.m.), que también incorporó al reconocido periodista Kevin Pacheco.

A través de contenido original como el nuevo “Al L1mite” y consagrados como “L1 Radio” y “Hablemos de MAX”, L1MAX expande la vivencia del hincha más allá de los 90 minutos, transformando la actualidad del fútbol nacional en un contenido multiplataforma líder en el mercado.

“Este liderazgo responde a una estrategia de contenidos que apuesta por llevar el fútbol peruano a nuevas audiencias en plataformas abiertas como YouTube que amplían el alcance y la exposición de los clubes, equipos y marcas, atrayendo a más y nuevas audiencias. Con transmisiones en vivo de magnitud inédita localmente y producciones originales de alta calidad, L1MAX se ha establecido como un referente en distribución de contenidos deportivos”, señaló Renzo Talavera, Gerente de Contenidos y Producción de L1MAX.

Este hito digital potencia la estrategia multiplataforma de la señal, que ya cuenta con una presencia consolidada en los principales operadores de TV paga del país. El liderazgo en streaming refleja la alta demanda de los aficionados por contenidos complementarios, análisis de expertos y coberturas especiales que enriquecen la experiencia de ver el fútbol peruano.

La estrategia multiplataforma de L1MAX se consolida con una cobertura integral del campeonato en la que todos los partidos y todos los equipos de la Liga 1 Te Apuesto se disfrutan en vivo en todo Perú en L1MAX, posicionándose como el punto de encuentro para los partidos y eventos clave del fútbol peruano.