Gol de Maxloren Castro en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2026
Gol de Maxloren Castro en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2026

apareció cuando más lo necesitaba . El delantero aprovechó un rebote dejado por el arquero Falcón tras un córner ejecutado por Távara desde la izquierda y, con un remate de primera, colgó al guardameta de Cienciano para marcar el 2-1 a los 46 minutos. El atacante celeste, quien fue convocado recientemente a la selección peruana luego de la desconvocatoria de Alex Valera, volvió a responder con goles y le dio vuelta al marcador para los rimenses.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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