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El llamado de la Selección le cayó bien: Maxloren Castro marcó para la remontada rimense ante Cienciano
El llamado de la Selección le cayó bien: Maxloren Castro marcó para la remontada rimense ante Cienciano
Maxloren Castro aprovechó un rebote en el área y marcó el 2-1 para Sporting Cristal ante Cienciano. El delantero volvió a responder con un gol clave tras su reciente convocatoria a la selección peruana.
Gol de Maxloren Castro en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2026
Maxlorem Castro apareció cuando más lo necesitaba Sporting Cristal. El delantero aprovechó un rebote dejado por el arquero Falcón tras un córner ejecutado por Távara desde la izquierda y, con un remate de primera, colgó al guardameta de Cienciano para marcar el 2-1 a los 46 minutos. El atacante celeste, quien fue convocado recientemente a la selección peruana luego de la desconvocatoria de Alex Valera, volvió a responder con goles y le dio vuelta al marcador para los rimenses.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.