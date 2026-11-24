José Luis ‘El Puma’ Carranza destacó el compromiso y la unión del plantel de Universitario de Deportes, luego de presenciar una sesión de entrenamiento. El histórico exfutbolista crema expresó su satisfacción por el momento del equipo y señaló que la fortaleza del grupo es uno de sus principales valores.

“Veo a los chicos bien. Lo más importante es que el grupo siempre está unido”, manifestó. Asimismo, lamentó la lesión de Gianluca Lapadula, de quien resaltó su calidad profesional y expresó sus deseos de que pueda recuperarse durante la próxima semana.

Carranza también destacó la seriedad institucional de Universitario y el compromiso de sus futbolistas con la camiseta. En ese sentido, remarcó que el fútbol debe desarrollarse dentro de un marco de respeto y profesionalismo, dejando de lado cualquier situación ajena a la competencia deportiva.

Elogios para Julio César Uribe

Otro de los puntos que abordó ‘El Puma’ fue el trabajo de Julio César Uribe al frente de Sporting Cristal. El exjugador consideró meritoria la campaña realizada, especialmente por las dificultades económicas y las limitaciones de recursos que afronta la institución.

“Yo lo felicito a Uribe, porque sin los recursos que tenía antes ha conseguido una campaña meritoria”, señaló.

Sobre un posible enfrentamiento ante el conjunto celeste, Carranza prefirió esperar lo que suceda en la jornada del domingo y recordó que en el fútbol cualquier resultado es posible.

“Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa”, expresó.

Pide más oportunidades para los técnicos peruanos

Durante la entrevista, Carranza también aprovechó para expresar su respaldo a los entrenadores nacionales y pidió que tengan mayores oportunidades en el fútbol peruano.

“Hay que darle la oportunidad a los técnicos nacionales, que son buenos”, sostuvo.

En esa línea, elogió la capacidad de los profesionales peruanos y consideró que el país cuenta con entrenadores preparados para asumir importantes desafíos, incluso al frente de las selecciones nacionales.

Finalmente, el exfutbolista evitó pronunciarse sobre situaciones contractuales o decisiones que no le corresponden directamente y reiteró la importancia de mantener el respeto entre todos los protagonistas del fútbol.

“El fútbol no es una guerra”

Carranza dejó un mensaje sobre la rivalidad deportiva y la importancia de preservar una buena convivencia dentro y fuera de las canchas.

“Los partidos se juegan, no se hablan. El fútbol no es una guerra, es un deporte”, enfatizó.

Además, señaló que, independientemente del resultado, los protagonistas deben asumir con responsabilidad tanto las victorias como las derrotas, entendiendo que la competencia debe estar siempre acompañada de respeto.