Mañana jueves 8 de octubre, L1MAX invita a disfrutar del feriado para disfrutar a pleno el regreso del Torneo Clausura. La acción comenzará con la previa a las 12:30 p.m. de CD Moquegua vs. Cienciano seguida del inicio del encuentro a la 1:00 p.m. Luego, desde las 3:30 p.m. Atlético Grau y Los Chankas completarán la jornada.
El viernes 9 a las 8:00 p. m. Deportivo Garcilaso se medirá ante Sport Huancayo para intentar sumar una nueva victoria y mantenerse en lo más alto del Clausura. El sábado 10 a las 7:00 p. m. Universitario enfrentará a Melgar en un duelo ante el “Dominó” que pondrá a prueba su capacidad de reacción y en lo que supone el regreso del “profe” Bustos al cuadro crema.
El domingo 11, Sporting Cristal visitará a la 1:00 p.m. a UTC en Cajamarca. Los celestes llegan con tres victorias consecutivas y apuntan a prolongar su racha para seguir peleando por la punta. La jornada cerrará en la altura cusqueña, donde Cusco FC recibirá a las 6:30 p. m. a Alianza Lima en otro de los encuentros destacados del fin de semana.
Las previas, el análisis y toda la cobertura exclusiva que acompaña a los hinchas en cada jornada llega desde mañana en vivo a L1MAX. Todos los partidos, todos los equipos de la Liga1, un solo lugar: L1MAX.