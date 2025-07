Con mucha polémica alrededor de la Federación Peruana de Fútbol, la noticia del adelanto de las elecciones para un nuevo directorio sigue generando controversia y ha llamado la atención también de diferentes instituciones que han alertado sobre lo que podría suceder en los próximos días. Uno de ellos fue la SAFAP, que a través de su asesor legal Jhonny Baldovino, expresó su descontento por este movimiento del calendario pero siendo claro en que el panorama no sería muy diferente a otra fecha.

Hace algunos días atrás, la noticia caló fuerte en el escenario deportivo con la última reunión del directorio de la FPF para decidir la fecha de las elecciones de una nueva Junta Directiva. Tras un empate 5 a 5, el voto dirimente de Agustín Lozano decidió que las elecciones sean el 18 de agosto de este año y no el próximo año como estaba inicialmente establecido.

A pesar de los muchos escenarios que hablan sobre la posible facilidad de reelección con otro proceso más junto a Lozano, el asesor legar de la agremiación de futbolistas peruanos se mostró preocupado por dicha decisión, pero siendo tajante en la realidad que acoge al fútbol nacional, donde no se habría marcado mucha diferencia si se seguía con la fecha original en diciembre.

Agustín Lozano es el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

“Que se adelanten las elecciones o no, igual la junta actual tiene que estar hasta el 20 de diciembre, la nueva recién entraría en ese tiempo. Lo de la reelección es evidente, esa junta directiva si gana lo hará ahora o en diciembre”, manifestó Baldovino en Radio Ovación.

Aunque no cambien los panoramas sea en agosto o en diciembre, igual pensando en una oposición que se pueda presentar para no continuar con el mandato actual, Baldovino habló sobre las dificultades que tendrán en presentar una lista de miembros, más aún de convencer a los miembros votantes para apostar por ellos.

“Hay un problema para conformar la lista opositora, son 11 miembros de una lista y cada lista debe de tener como vicepresidente a un miembro del fútbol profesional y como segundo vicepresidente a un miembro de la departamental, si tienes a los 25 departamentales contigo, qué departamental va a ir a la oposición contigo”, indicó.

Además recordó que en el pasado se intentó sin éxito: “No sé si se llega a conformar una lista porque no sé si lleguen a completar los once, sucedió el 2021 que hubo el intento de conformar la lista opositora pero no llegaban a conformar los once finalmente, así se mueve el fútbol peruano desde hace muchos años. Es el sistema FIFA así se maneja en todos los países”.

Jhonny Baldovino habló sobre situación de la FPF. (Captura: Youtube / No seas Fulero)

Por otro lado, también expuso un tema preocupante sobre la empresa que maneja los derechos televisivos de la Liga 1, y una subasta de una de las empresas ligadas a 1190 Sports, con quien algunos de los clubes aún tienen deudas que no han sido saldadas por ese mismo concepto.

“Este tema de la subasta sí preocupa porque era uno de los garantes que presentó 1190 y tiene problemas económicos, eso le quita un poco de credibilidad a lo que podría tener los derechos de televisión en el Perú. Nosotros como SAFAP siempre le hemos dicho a la FPF que ellos deberían pedir la fianza bancaria a 1190 para garantizar la operación económica, y así los clubes puedan ejecutar esa carta fianza y no quedar desamparados. ¿Qué pasa si 1190 se va? ¿Quién asume? No entraría nada de plata a la FPF y los perjudicados serían los clubes”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR