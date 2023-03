Perseverancia. Una de las palabras que Emanuel Herrera tiene presente en su carrera. Sobre todo en esta nueva etapa de su vida. Y es que el delantero argentino, luego de fichar por Universitario de Deportes, no pasaba por el mejor momento. No estaba en su mejor ritmo futbolístico, incluso había fallado un penal ante Mannucci hace dos semanas en Trujillo, por la Liga 1.

Sin embargo, ante Cienciano, el arco finalmente se le abrió y ahora, el delantero no pudo ocultar su felicidad tras marcar su primer tanto con los ‘merengues’. Además, señaló que se adaptarán rápido a la idea del técnico Jorge Fossati. La ‘U’ luego de vencer al ‘Papá', clasificó a la etapa de grupos de la Copa Sudamericana.

“Muy contento por mi primer gol con esta camiseta. Sirvió para el triunfo, para la clasificación. Mi familia y mis compañeros estaban esperando que pueda convertir para estar más tranquilo. Estoy feliz”, declaró el atacante crema en conferencia de prensa.

Consultado por Fossati, dijo: “Tuvimos poco tiempo para trabajar, pero hubo varias charlas con nosotros, explicándonos el funcionamiento de cada uno y el jueves supimos entenderlo bien. Hay que mejorar muchas cosas, pero la idea la vamos captando y nos sentimos muy cómodos”.

Por último, Emanuel Herrera añadió: “Sabía que el gol iba a venir, en algún me iba a tocar. Seguimos tratando de siempre mejorar”.

Herrera, feliz tras marcar su primer gol con la 'U'. (Video: Irene Carranza / Depor)

Fossati y la posibilidad de jugar con doble ‘9′

Universitario consiguió una importante victoria ante Cienciano, la misma que le permitió acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Jorge Fossati se impusieron 2-0, con goles de Piero Quispe y Emanuel Herrera. Tras el encuentro, el estratega uruguayo sacó sus conclusiones y va definiendo al once titular de cara a su actuación ante Binacional por la Liga 1, donde no descarta jugar con doble nueve, teniendo a Alex Valera y la ‘Maquinaria’ como principales cartas.

“A mi gusto, Emanuel Herrera y Alex Valera si podrían jugar juntos. El trabajar contrareloj no me da la posibilidad de tener respuestas definitivas, pero en principio no veo el por qué no podrían jugar juntos”, mencionó el entrenador del elenco de Ate en una entrevista con GOLPERU.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.