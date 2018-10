Emanuel Herrera: "Me gustaría batir el récord de Esidio ante Universitario de Deportes"

Emanuel Herrera es el goleador del Descentralizado 2018 con 34 goles. El delantero de Sporting Cristal quiere batir la marca de Eduardo Esidio, quien anotó 37 tantos en una sola temporada, y desea hacerlo nada menos que ante Universitario de Deportes.

"Ojala que se dé con San Martin este sábado (anotar más goles) y si se puede batir el récord de Esidio, que sea contra Universitario de Deportes. Esidio era de la 'U' y me lo vienen diciendo a cada rato. Me da risa porque venía hablando con Calcaterra y con Cazulo y veníamos jodiendo con eso", dijo a RPP.

Conoce los precios de entradas para el clásico entre Universitario y Sporting Cristal



Universitario de Deportes y Sporting Cristal se enfrentarán el próximo martes en el estadio Monumental, por la fecha 11 del Torneo Clausura, con hinchada local.

Por lo pronto Emanuel Herrera ya batió el récord de Miguel Ximénez (32 goles) como el máximo anotador del club en una temporada.

"Si me lo preguntaban cuando llegue no me imaginaba anotar tantos goles. Habíamos hablado a principio de año y yo dije ojalá que pueda llegar a lo que había hecho Irven Ávila (22 goles) o superar lo que hice en Melgar (13 goles/17 con Copa Libertadores)", dijo el artillero.

NO DEJES DE VER