Vamos con la información. Por la jornada 4 del Torneo Clausura, Alianza Lima se enfrenta a Unión Comercio desde el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Los ‘íntimos’, que llegan de perder el clásico ante Universitario y quedarse sin entrenador tras la salida de Alejandro Restrepo, urgen de una victoria para calmar las aguas. En tanto, el ‘Poderoso de Alto Mayo’ llega sin actividad luego de posponerse su juego. A continuación en Depor, puedes conocer el horario del partido y los canales donde podrás ver la transmisión en vivo.

El elenco blanquiazul vive un momento de incertidumbre. La derrota del clásico por 2-1 en el Monumental hizo tambalear sus cimientos con las salidas de Alejandro Restrepo y Bruno Marioni. Al estratega colombiano se le terminó acabando el crédito tras no rescatar un buen el resultado ante Universitario y el director deportivo presentó su renuncia luego de discrepancias con la administración sobre el posible nuevo técnico.

Marioni había acordado con Cristian Díaz para que sea el nuevo entrenador del club. El estratega ya había renunciado a Deportivo Morón y, como se lo confirmó a Depor, solo estaba esperando los pasajes. Sin embargo, la administración rechazó el acuerdo, lo que generó la salida del gerente deportivo. Todo eso, y sumado a la destitución de Restrepo, en solo dos días. Y si bien aún no se sabe quién será el nuevo DT, Diego Ortiz estará en el banquillo ante Comercio de manera interina.

Diego Ortiz, de solo 35 años, trabaja en Alianza Lima desde febrero del 2019 y actualmente es el encargado de la categoría Sub-17. El último sábado tuvo su primer entrenamiento con el plantel principal en las instalaciones del Club Esther Grande de Bentín. Previamente, el joven estratega ya trabajó con chicos de la Sub-13, Sub-14 y Sub-16 y también comandó al equipo blanquiazul que participó de la Copa Mitad del Mundo 2023.

Por su parte, Unión Comercio llega a este partido sin tener actividad la última fecha. El viernes tenía programado enfrentar a Atlético Grau en condición de local; sin embargo, los ‘albos’ no pudieron viajar a Tarapoto por un tema de vuelos y su partido no se llegó a dar, mientras se está a la espera de la reprogramación de la misma.

La razón de la postergación se debió a que el club piurano no pudo arribar a Tarapoto y la organización se le vio imposible encontrar otro vuelo para el día viernes, por lo que el partido quedó pospuesto por causas externas. “Pese a las gestiones realizadas por la LFP para reubicarlos en el vuelo más próximo, no se encontró disponibilidad de vuelos para mantener la programación del partido a realizarse este viernes 26 de julio”, indicó la Liga de Fútbol Profesional.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Unión Comercio?

El encuentro entre Alianza Lima y Unión Comercio está programado para este martes 30 de julio desde las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; mientras que en España a las 2:30 a.m. del miércoles 31.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Unión Comercio?

El partido entre Alianza Lima y Unión Comercio se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





