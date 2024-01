Luego de haber tenido su primera prueba en la ‘Noche Poeta’, empatando 0-0 ante la Universidad César Vallejo, Universitario de Deportes viajó a Estados Unidos para concentrarse en el segundo amistoso que sostendrá en esta pretemporada. Esta vez su rival será Atlético Nacional, por lo que la exigencia será mayor y Fabián Bustos seguramente espera ver mejores automatismos en su equipo.

Este duelo se llevará a cabo el domingo 14 de enero desde las 6:00 p.m.(horario en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el DRV PNK Stadium, ubicado en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida (Estados Unidos). Sin duda alguna, la ‘U’ jugará en un escenario de primer nivel y en donde el Inter de Miami disputa sus partidos de local.

Un punto a tomar en cuenta es que Jairo Concha, flamante fichaje ‘crema’ –firmó por las próximas tres temporadas–, no será parte del plantel que viajará a territorio norteamericano. Esto debido a que no cuenta con visa y los tiempos para gestionarla no cuadran, por lo que se quedará en Lima pasando exámenes médicos y entrenando por su cuenta hasta el regreso de sus compañeros.

Antes de viajar a Miami, Fabián Bustos conversó brevemente con Depor y dejó algunas declaraciones respecto a la contratación del exvolante de Alianza Lima. “Seguramente va a venir a competir y a darle una mano al equipo Sí lo conozco, lo he visto jugar, aunque ustedes [en alusión a la prensa] lo conocen mejor que yo. Ha tenido un gran año”, sostuvo.

Por otro lado, el estratega argentino espera competir y darle pelea a Atlético Nacional, uno de los más complicados de Colombia y que año a año pelea por salir campeón en la Liga BetPlay. En el curso que terminó, válido por el Clausura 2023, el ‘Verdolaga’ terminó quinto en la etapa regular y clasificó a la siguiente ronda.

Ya en los cuadrangulares semifinales, los dirigidos por Jhon Jairo Bodmer no tuvieron un gran desempeño y no clasificaron para la final en un grupo donde también estuvieron Millonarios, Deportivo Independiente de Medellín y América de Cali. Finalmente el DIM pasó a la definición por el título, pero cayeron a manos de Junior de Barranquilla, perdiendo 5-3 en la tanda de penales.

¿Dónde ver el Universitario vs. Atlético Nacional?

El partido entre Universitario y Atlético Nacional, pactado para el domingo 14 de enero desde las 6:00 p.m. en el DRV PNK Stadium, será transmitido en exclusiva para todo el territorio peruano a través de la señal de GOLPERU, en los canales 14 y 714 del servicio de Movistar. Asimismo, existe una opción de streaming vía Movistar TV App. Por otro lado, Win Sports tiene los derechos de transmisión para el pueblo colombiano.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Atlético Nacional?

El partido entre Universitario y Atlético Nacional está programado para este domingo 14 de enero a las 6:00 p.m. según el horario local, como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 8:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m., en México a las 5:00 p.m., mientras que en España a las 1:00 a.m. del lunes 15.

¿Dónde jugarán Universitario vs. Atlético Nacional?





