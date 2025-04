Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso se enfrenta este lunes 14 de abril desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay), en el compromiso correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. A continuación conocerás todos los detalles del duelo y los canales con derechos televisivos para transmitirlo. Recuerda que este partido tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco).

Alianza Lima llega a este partido luego de empatar por 2-2 con São Paulo, en el cruce válido por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. A pesar de que los brasileños se adelantaron con un doblete de Ferreira, los blanquiazules reaccionaron en la etapa complementaria y concretaron su remontada con las anotaciones de Eryc Castillo y Kevin Quevedo.

Esta visita fue muy complicada para los íntimos, pues el ‘Tricolor’ supo aprovechar su ráfaga de superioridad y justificó su triunfo parcial con dos goles bien elaborados, más allá del remate en el travesaño de Hernán Barcos. Néstor Gorosito no cambió su estrategia en el segundo tiempo y obtuvo el premio que tanto estaba buscando, donde Erick Noriega terminó siendo la figura del partido.

Alianza Lima llega a este partido tras un valioso empate por 2-2 ante São Paulo. (Foto: AFP)

Ya en conferencia de prensa, ‘Pipo’ charló con los medios de comunicación y analizó lo ocurrido en el Morumbi. Y es que este empate frente a São Paulo tiene tintes históricos y seguramente será recordado por mucho tiempo: es la primera vez que Alianza Lima consigue sumar al menos un punto contra un equipo brasileño en condición de visitante.

En su explicación del resultado, Gorosito hizo hincapié en la posesión de la pelota y la forma en la que su equipo asumió el segundo tiempo, donde aprovecharon el adormecimiento del ‘Tricolor’ para adueñarse del esférico. “Principalmente en el segundo tiempo tuvimos la pelota. No me gusta a mí no tener la pelota, mientras más la tenga y la sabes usar tienes más posibilidades de ganar”, sostuvo.

Asimismo, ‘Pipo’ puntualizó que, cuando el rival tiene todas las facilidades para imponer su juego, es cuando más difícil se vuelve el trámite, algo que ocurrió en el primer tiempo ante São Paulo. “Si nosotros jugamos con un ritmo muy pausado damos chances, pero si jugamos de esta forma tenemos muchas más posibilidades de ganar”, concluyó.

Con este 2-2 en el Morumbi, Alianza Lima sumó su primer punto en el Grupo D de la Copa Libertadores, ubicándose tercero por detrás de São Paulo (4) y Libertad (6), y por delante de Talleres (0). Precisamente la ‘T’ será el próximo rival de los blanquiazules, en el cruce pactado para el martes 22 de abril en el Estadio Alejandro Villanueva. Este será un duelo crucial para los íntimos si quieren soñar con la clasificación a los octavos de final.

Si bien hay un desgaste importante por lo hecho en Brasil, Alianza Lima no se guardará nada en su visita al ‘Rico Garci’ y saldrá con todo en busca de los tres puntos. Los victorianos saben que necesitan robar puntos fuera de casa para empezar a acomodarse en la tabla de posiciones y así meterse en la pelota por el Torneo Apertura.

Deportivo Garcilaso registra 17 puntos en el Torneo Apertura 2025. (Foto: Liga 1)

Deportivo Garcilaso, por su parte, llega a este partido en un buen momento futbolístico al ser uno de los animadores de la Liga 1 Te Apuesto 2025. En la pasada fecha 7, el cuadro cusqueño goleó por 3-0 a Sport Huancayo y se colocó en el podio, registrando 17 puntos gracias a cinco triunfos y dos empates.

‘El Pedacito de Cielo’ es un equipo que saber hacerse fuerte de local y que no tiene problemas en golear si se lo propone. En su último duelo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, los dirigidos por Guillermo Duró apabullaron por 4-0 a Sport Boys. Veremos si mantienen esa línea y consiguen imponerse frente a los blanquiazules.

Guillermo Duró es el actual entrenador de Deportivo Garcilaso. (Foto: API)

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso?

El compromiso entre Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Fanatiz y Fanatiz. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto de este evento en la web de Depor.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso?

El partido entre Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso está programado para este domingo 13 de abril desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del martes 15.

¿En qué estadio se enfrentarán Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso?

