Alianza Lima vs. Los Chankas se ven las caras este viernes 18 de abril desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay), en partido válido por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. En esta nota, conocerás todos los detalles del compromiso, los diversos horarios según la zona y los canales con derechos televisivos para transmitirlo. Ten en cuenta que este compromiso se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute.

El ánimo en Alianza Lima está al tope luego de haber ganado 1-0 a Deportivo Garcilaso en el Cusco, en la fecha anterior. Esa victoria le permitió a los blanquiazules quitarle el invicto al ‘Pedacito del Cielo’ y, a la vez, aprovechar la derrota del líder Melgar para acercarse en la tabla de posiciones.

Los dirigidos por Néstor Gorosito suman 16 puntos y están en cuarto lugar, solo a dos unidades del ‘Dominó‘, que tiene un partido menos. Pero, más allá de eso, hay confianza en quedarse con la victoria de local frente a su hinchada, que también espera celebrar cuando reciban a Talleres por la Copa Libertadores.

Fernando Gaibor fue una de las figuras de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso. (Foto: Garcilaso)

No obstante, el foco de atención está puesto en el duelo de este viernes. Alianza Lima no contará con Guillermo Enrique por lesión ni Carlos Zambrano por precaución. El ‘Káiser’ no juega desde el clásico contra Universitario debido a molestias musculares. Por eso, el comando técnico optó por no arriesgarlo en este compromiso.

En cuanto al equipo, Gorosito realizará algunas modificaciones. Ángelo Campos volverá al arco blanquiazul; mientras que también regresan Pablo Lavandeira y Hernán Barcos. El primero se perdió el duelo en el Cusco por expulsión, mientras que el ‘Pirata’ tiene grandes opciones de ser titular en lugar de Paolo Guerrero.

Por su parte, Los Chankas llegan a este partido con un entrenado nuevo César Vaioli fue anunciado recientemente en el cargo y tendrá su primer reto con los andahuaylinos. El triunfo para la visita es importante, ya que suma 7 puntos y ocupa el puesto 14. Sumar en Matute sería clave para escalar posiciones en el Torneo Apertura.

Alianza Lima tendrá una semana complicada en la Liga 1 y la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images).

¿En qué canales Alianza Lima vs. Los Chankas?

Alianza Lima vs. Los Chankas se disputará en el Alejandro Villanueva, con la transmisión de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto de este evento en la web de Depor.

¿A qué hora Alianza Lima vs. Los Chankas?

Alianza Lima vs. Los Chankas está programado para este viernes 18 de abril desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a las 3:00 a.m. del sábado 19.

