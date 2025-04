Continuando con la jornada 8 de la Liga 1 2025. Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO desde las instalaciones del Estadio Alberto Gallardo del Rimac. Sporting Cristal llega con derrotas consecutivas ante UTC y Bolívar, lo que le costó quedarse sin técnico para este compromiso, por lo que Miguel Rondelli prepara su estrategia para que los cusqueños logren quedarse con el triunfo. Revisa en esta nota los canales de transmisión de este compromiso y los horarios en todas las regiones.

Borrón y cuenta nueva es lo que quiere hacer Sporting Cristal luego de unos días difíciles en los que solo encontró derrotas, no solo en Copa Libertadores si no también en la Liga 1 en donde ha quedado relegado de los primeros lugares desde varias fechas atrás, con una amplia diferencia de puntos que lo colocan a media tabla.

En su último compromiso, cayó 4-1 frente a UTC en Cajabamba, lo que desencadenó luego otra derrota en la altura frente a Bolívar. Por supuesto, toda acción tiene su reacción y es que todo esto terminó en la salida de Guillermo Farré del cuadro ‘bajopontino’.

Para este partido será Jorge Soto quien lleve las riendas del equipo hasta que anuncien a un nuevo entrenador. Si bien ya tienen algunas opciones en carpeta, no se ha llegado aún a ningún acuerdo formal por lo que se deberá esperar al anuncio oficial del club para poder conocer al nuevo estratega.

Sporting Cristal vs. UTC se enfrentaron en Cajabamba por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.

Por su parte, Cusco FC no es que tenga un presente tan diferencia. A comparación de como culminó su campaña el año anterior, en estos momentos se ubica en un puesto por debajo de los ‘rímenses’, es decir en el octavo lugar. Recordando que el Clausura 2024 estuvo en la pugna por llevarse el título de dicho campeonato.

Con algunas renovaciones sobretodo en la línea defensiva, el conjunto de Miguel Rondelli goleó con contundencia a Juan Pablo II, pero dejando pase libre a que también le anoten goles. 4-2 terminó el resultado en el marcador con un Facundo Callejo que se afianza como el delantero titular del campeonato.

Cusco FC y Juan Pablo II College se enfrentaron por el Torneo Apertura 2025. (Foto: Liga 1)

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Cusco FC?

El partido entre Sporting Cristal vs. Cusco FC se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, con la transmisión exclusiva de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DirecTV, Best Cable, Claro TV y entre otras opciones, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Cusco FC?

El compromiso entre Sporting Cristal vs. Cusco FC está programado para este domingo 13 de abril a las 11:00 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a la 1:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 12:00 p.m.; en México a las 10:00 a.m.

TE PUEDE INTERESAR