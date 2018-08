Erick Delgado: "Desde muy chico fui competitivo, si me dieran diez años menos, me los como a todos" [VIDEO]

No es cosa de locos. Erick Delgado ha sido uno de los jugadores más queridos y polémico del Fútbol Peruano y él lo sabe. Cuando le toca buscar una explicación a ello, tiende a dar como motivo el carácter que tiene y lo frontal que siempre fue con todos.

El arquero de 36 años confesó sentirse tranquilo con lo que logró en su carrera futbolística y mostró su incomodidad con algunos de sus colegas por el poco valor que se dan con el fin de conseguir algún contrato.

¿Crees que el fútbol fue injusto contigo?

Siempre he dicho que el fútbol es poco de justicia. Busqué por mis medios tentar posibilidades y, justo o no, las cosas se dieron así. Creo que muchos con poco o mucho menos de lo que yo pude haber hecho estuvieron (en la Selección Peruana). Yo quedé tranquilo con mi conciencia porque hice lo que pude para estar.

¿Sientes que estás en la última etapa de tu carrera?

El fútbol ha dejado de ser un trabajo para convertirse en mi día a día. Disfruto entrenar y ver a los chicos para verme y sentirme bien. Vi mucha gente que levantó el teléfono para poder jugar, que se tiraron al piso, pero ese no es mi caso. Yo no voy a hacer eso nunca.

¿Crees que tu forma de ser influyó mucho en tu profesión?

Eso es dar un ejemplo de que no soy así. No me nace ser así. Desde muy chico fue muy competitivo y siempre digo, a manera de broma, que si me dieran diez años menos, seguramente me los como a todos.

¿Cuál fue el momento más duro que te tocó vivir dentro del campo?

El gol que me hacen, contra Chile, en la Selección. Me echaron la culpa del resultado del partido, pero fue una jugada fortuita y a cualquier arquero le puede pasar.

¿Si tuvieras que elegir el momento más feliz, cuál sería?

He tenido varios. El fútbol ha sido justo conmigo. Lo que no sé es qué sería de mí si no jugara al fútbol porque yo nací y crecí para ser futbolista, eso lo tengo muy claro.

EL DATO:

Erick Delgado es el segundo arquero más galardonado del Descentralizado con 3 campeonatos nacionales (todos conseguidos con Sporting Cristal). El primero, es Leao Butrón con 8 títulos.

Delgado campeonó con Cristal en 2002, 2005 y 2012.

