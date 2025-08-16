Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Como capitán y entre lágrimas! El ingreso de Erick Noriega en Alianza vs. ADT y su despedida de Matute
Emotivo momento se vivió en Matute al minuto 77′ cuando ingresó Erick Noriega en lo que será su último partido con la hinchada de Alianza Lima. El volante tendrá una nueva experiencia en el extranjero.
Entre lágrimas, la despedida de Erick Noriega con Alianza Lima en su último partido. (Video: L1 Max)
Erick Noriega fue ovacionado por todo el Estadio Alejandro Villanueva cuando ingresó al minuto 77′ en lugar de Sergio Peña. Según se sabe, el ‘Samurai’ dejará Alianza Lima para firmar por Gremio de Porto Alegre y viajará la siguiente semana a Brasil para pasar los exámenes médicos. Es por ello que hoy todo Matute tuvo un acto de agradecimiento con el volante peruano, quien recibió la cinta de capitán por parte de Hernán Barcos, tras esto y la ovación del pueblo blanquiazul, Noriega no aguantó la emoción y quebró en llanto cuando se posicionaba en el campo de juego para enfrentar a ADT por la jornada 6 del Torneo Clausura Liga 1 2025.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.